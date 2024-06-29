اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتحذير للمصطافين من اضطراب الأمواج

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم السبت، بقيم تتراوح من(٣:٢) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

درجات الحرارة

وتسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٦ درجة و السواحل الشمالية ٣١ درجة وجنوب سيناء ٤١ درجة وشمال الصعيد ٣٨ درجة وجنوب الصعيد ٤٥ درجة.

نشاط رياح

واوضحت الأرصاد أن هناك نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد مع اضطراب الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من (٣:٢متر).

وحذرت هيئة الأرصاد، المصطافين وتوخى الحيطة والحذر بسبب اضطراب الأمواج.