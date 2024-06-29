وكيل صحة مطروح يتابع ميدانيا حالة مصابى حادث الأتوبيس بمستشفى الضبعة المركزي

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، جولة ميدانية بمستشفى الضبعة المركزي؛ لتفقد ومتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي بمنطقة سيدى عبدالرحمن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابى الحادث، والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أى عقبات قد تستجد.

وكيل صحة مطروح: نقل المصابين لمستشفيات العلمين التخصصي والضبعة المركزي والحمام المركزي

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ورفع حالة الطوارىء بمستشفيات الحمام المركزى والعلمين التخصصي والضبعة المركزى، وتم نقل المصابين وعددهم 27 مصابا إلى مستشفى الضبعة المركزي، وعدد 26 مصابا لمستشفى العلمين التخصصي، وعدد ٦ مصابين لمستشفى الحمام المركزى؛ لتلقى الخدمات العلاجية المناسبة طبقاً وتصنيف الحالات الطبية ويوجد عدد 5 حالات وفاة بمستشفى العلمين التخصصي.

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات فى حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه جاري حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبى والنفسى للمصابين وأسرهم، متمنيًا أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

وكيل صحة مطروح يشكر وكيل المديرية ومدير المستشفيات على جهودهم

وتقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، بالشكر والتقدير للدكتور إسلام عساف وكيل المديرية على تواجده على رأس الحدث والتعامل بحرفية، والتنسيق السريع والدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق إسعاف مطروح، والدكتور محمد عبدالظاهر مدير مستشفى الضبعة المركزي، والدكتور محمد عبدالحكيم مدير مستشفى العلمين التخصصي، والدكتور رفيق صلاح الدين مدير مستشفى الحمام المركزي، وجميع فريق العمل والأطقم الطبية العاملة على التدخل السريع وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين فى وقت قياسي.

وكيل صحة مطروح يتابع ميدانيا مصابى حادث انقلاب الأتوبيس بمستشفى الضبعة المركزي

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