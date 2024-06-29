تجديد حبس المتهم بقتل 3 أفراد من أسرته بعزبة رستم في الغربية

قرر المستشار محمد شومان قاضي المعارضات بمحكمة قطور بالغربية تجديد حبس المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بدائرة مركز قطور 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، قد نجحوا بعد جهود مكثفة من البحث، من ضبط الشاب الهارب مختبئا فى بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، بعد أقل من أسبوع على ارتكابه الجريمة البشعة بعزبة رستم التابعة لمركز قطور بالغربية، بذبح والدته وشقيقه وشقيقته وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم.

وكان مدير أمن الغربية ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل أسرة واحدة، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور.؛وانتقلت المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعي "محمد. ا" بذبح والدته وشقيقه وشقيقته، ، وأضرم النيران بهم.

وتجرى نيابة مركز قطور فى محافظة الغربية؛ تحقيقات مع المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم؛ بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور ، والتى كانت قد طلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الجريمة ومعرفة سببها وملابساتها وتشريح الجثث والتصريح لدفنها والتى أصدرت قرارها المتقدم.