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السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الثلاثاء.. مجلس الشيوخ ينظر 47 تقريرا للجان النوعية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل نحو 47 تقريرًا للجان النوعية منهم 43 تقريرًا عن اقتراحات برغبات و4 تقارير عن طلبات مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا.

ومن المنتظر أن يقوم المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإحالتها جميعًا إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وتتضمن التقارير 6 للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن اقتراحات برغبات مقدمة منها 4 بشأن وضع خطة زمنية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى الهيئة القومية للضرائب.

كما تتضمن إصدار تقرير سنوي عن نتائج تطبيق الحياد الضريبي ونشر تقرير سنوي من وزارة المالية تحت مسمى تقرير النفقات الضريبية، واقتراحين من النائب محمود القط، بشأن إصدار كتاب دوري يوضح كيفية التعامل الجمركي مع الركب الطائر ومن النائب محمد فريد، بشأن قياس الإنفاق العام الموجه للطفل.

مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق