الثانوية العامة 2024| أولياء أمور الطلاب يترقبون خروج أبنائهم أمام اللجان بالمنيا

حرص عدد كبير من أولياء الأمور على التواجد أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا فى ثالث أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع لحين خروج أبنائهم من اللجان بعد أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ وذلك عقب دخول أبنائهم اللجان، محاولين تخفيف توترهم بقراءة القرآن الكريم والدعاء لأبنائهم بالتفوق والنجاح.

ويستكمل 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم، اليوم السبت، بمحافظة المنيا، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية والرياضية، والبالغ عددهم 23985 طالب بالشعبة العلمية، و2370 طالب بالشعبة الرياضية امتحان مادة الفيزياء بينما يؤدي طلاب الشعبة الادبية والبالغ عددهم 11077 امتحان مادة التاريخ حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الأول اليوم السبت في مادة التاريخ، كما يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.



ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.