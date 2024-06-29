إطلاق خط جوي مباشر جديد بين قوانجتشو جنوبي الصين وإسطنبول التركية

أعلنت شركة جنوبي الصين للخطوط الجوية انطلاق خط جوي مباشر جديد يربط بين مدينة قوانجتشو حاضرة مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين وإسطنبول التركية.

وقالت الشركة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت - إن الرحلة الأولى للخط الجوي الجديد انطلقت أمس من قوانجتشو إلى إسطنبول وعلى متنها 259 راكبا، مشيرة إلى أن خدمات الخط الجوي الجديد تستخدم طائرات بوينج، ومن المقرر تسيير ثلاث رحلات في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل الأسبوع. حيث تستغرق الرحلة من قوانجتشو إلى إسطنبول قرابة 11 ساعة، والرحلة العائدة حوالي 10 ساعات.

وتوقعت الشركة إطلاق أو استئناف المزيد من الخطوط الجوية الدولية في المستقبل القريب.

وشهدت الصين انتعاشا فاق التوقعات في قطاع السياحة في العام الجاري، وستعمل على توسيع سياسة الإعفاء من التأشيرة لزوار الترانزيت من دول أكثر، وزيادة الرحلات الجوية القادمة من البلدان الرئيسية المصدرة للسياح، وتحسين إجراءات الدخول والخروج، بحسب إشعار كشفت عنه لجنة التنمية والإصلاح، أعلى مخطط اقتصادي في البلاد في يوم الاثنين الماضي.