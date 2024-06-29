ارتفاع عدد حالات الوفاة في حادث أتوبيس مطروح ليصل إلى 5

ارتفع عدد حالات الوفاة في حادث انقلاب أتوبيس على طريق سيدي عبد الرحمن المستجد جنوب مدينة العلمين بالساحل الشمالي الغربي، الذي وقع فجر اليوم السبت، إلى 5 وفيات، وعدد المصابين 59 مصابا، وتم نقلهم لمستشفيات العلمين التخصصي والضبعة المركزي والحمام المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثمانين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمشرحة مستشفى العلمين التخصصي.

وكيل صحة مطروح: التحفظ على جثامين الموتى بمستشفى العلمين التخصصي

كانت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق محور قرية عبدالرحمن المستجد أمام محطة بنزين وطنية بالعلمين، مما أسفر عن إصابة 59 شخصًا ووفاة 5 آخرون، وتم الدفع بعدد 17 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى العلمين التخصصي والضبعة المركزي والحمام المركزي، والتحفظ على جثامين الموتى بثلاجة مستشفى العلمين التخصصي.

وكيل صحة مطروح: نقل المصابين لمستشفيات العلمين والضبعة والحمام

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، أنه تم نقل 27 مصابا إلى مستشفى الضبعة المركزي، و26 مصابا لمستشفى العلمين التخصصي، و6 مصابين لمستشفى الحمام المركزي، لتلقى الخدمات العلاجية المناسبة طبقاً وتصنيف الحالات الطبية.