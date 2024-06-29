الثانوية العامة 2024.. شباب الأقصر يوزعون عصائر ومياه مثلجة على الطلاب (صور)

واصل مجموعة من شباب محافظة الأقصر، اليوم السبت، دعمهم لطلاب الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، من خلال توزيع العصائر والمياه الملثجة عليهم قبل دخول الامتحانات وبعد خروجهم من المدارس بهدف التخفيف عنهم من عناء الامتحانات.

توزيع مياه وعصائر على الطلاب

وقام الشباب بتوزيع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة، والشهادة الأزهرية، بهدف التخفيف عنهم امام اللجان المختلفة بمدن إسنا والأقصر والقرنة، كما تم إقامة مخيم لخدمة طلاب الثانوية العامة بمركزي إسنا والقرنة، بهدف تقديم الدعم للطلاب أمام اللجان المختلفة خاصة مع الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة.

ويؤدي طلاب محافظة الأقصر، اليوم السبت، امتحانات مواد الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية للعام الدراسى 2023/2024، والتي تستمر لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحاً وحتى 12 مساءاً، حيث تجرى امتحانات الثانوية العامة فى 22 لجنة أساسية وفرعية يجرى تجهيزها لخدمة 6912 طالب وطالبة (5154 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم – 389 طالبة وطالبة فى شعبة علمى رياضة – و1369 طالب وطالبة فى شعبة الأدبى)، كما تم تجهيز استراحات المراقبين خلال امتحانات الثانوية العامة لخدمتهم طوال فترة الإمتحانات.

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (1)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (2)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (3)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (4)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (5)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (6)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (7)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (8)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (9)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (10)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (11)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (12)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (13)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (14)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (15)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (16)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (17)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (18)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (19)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (20)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (21)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (22)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (23)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (24)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (25)

توزيع المياه والمثلجات على الطلاب (26)