مقال بـ"الجارديان": "أداء بايدن خلال مناظرته مع ترامب أصاب الدول الأوروبية بصدمة"

ذكر مقال لباتريك وينتور، نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية" أن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن المهتز خلال مناظرته التاريخية أول أمس /الخميس/ مع منافسه في الانتخابات الرئاسية القادمة دونالد ترامب، أصاب الدول الأوروبية بصدمة".

وأضاف كاتب المقال باتريك وينتور"أن أداء الرئيس الأمريكي خلال المناظرة، والذي لم يكن على المستوى المأمول، دفع العديد من الساسة الأوروبيين إلى مطالبة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن إلى إعادة النظر في مسألة ترشحه لفترة رئاسة ثانية، وأكدوا أنه يجب على قارة أوروبا التأهب لدخول ترامب البيت الأبيض مرة أخرى".

وأوضح المقال "أن قادة أوروبا - الذين يعانون من الكثير من المشاكل والأزمات - بدأوا يشعرون أن الرئيس السابق ترامب أصبح الأوفر حظا لتولي منصب الرئاسة خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن فوز ترامب سوف يكون له تداعياته فيما يخص الكثير من الملفات المهمة، مثل مستقبل حلف شمال الأطلنطي (الناتو) والحرب في أوكرانيا وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط".

ولفت المقال إلى تعليقات بعض القيادات الأوروبية في هذا السياق، حيث أشار إلى تصريحات رئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزي التي قال فيها "إنه بات من الواضح أن الرئيس بايدن لن يتمكن من الفوز في الانتخابات القادمة"، وفي الوقت نفسه، التزمت وزارة الخارجية الأوكرانية الصمت إزاء ملحوظة ترامب خلال المناظرة والتي ألمح فيها إلى حصول (كييف) على الكثير من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، واصفا الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي بـ"التاجر".

ونوه المقال كذلك إلى ملحوظة ترامب خلال المناظرة أنه لو كان في سدة الحكم عام 2022 ما كانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد اندلعت، مؤكدا في نفس الوقت أن لديه خطة سلام لوضع نهاية لهذه الحرب سوف يقوم بتنفيذها حال فوزه في الانتخابات القادمة.

ولفت المقال - في الختام - إلى ما نشرته الصحف الروسية حول أداء بايدن خلال المناظرة، حيث هاجمته بشدة، موضحة "أنه ارتكب الكثير من الأخطاء أثناء الحديث وتلعثم عدة مرات، مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي ذاته وصف أداء بايدن بالفشل".