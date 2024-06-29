بالفيديو.. تفاصيل انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. استفادة متبادلة بين الجانبين

كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسل، تفاصيل انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، موضحا أن هناك علاقات قوية تجمع مصر بدول وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو مؤتمر قوي مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأردف أن المؤسسات الأوروبية عندما تذهب لمصر فإنها تفتح المجال واسعا أمام زيارات واسعة من المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار وصندوق النقد الدولي وغيرها وهذا يزود الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن العالم الاستثماري كله موجود في القاهرة وهذا يؤكد قوة الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تمت في الفترة الماضية وخاصة تمكين القطاع الخاص كانت قوية ومثمرة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مستفيد من الشراكة مع القاهرة، حيث إن مصر أكبر الأسواق الأفريقية بها 110 مليون شخص وهي أكبر رابط بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية.

