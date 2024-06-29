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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024.. التعليم تكشف اللجنة المتورطة في تداول ورقة امتحان التاريخ

غرفة العمليات المركزية
غرفة العمليات المركزية
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كشف شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان مادة التاريخ بلجنة مدرسة "تحيا مصر ٥" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عن الواقعة.

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، بعد بدء الامتحان، نماذج لامتحان مادة التاريخ، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2024، منذ التاسعة صباح اليوم.

ونشرت جروبات الغش، أسئلة وإجابات امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024، بعد بدء اللجنة بـ20 دقيقة.

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