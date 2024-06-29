ضبط 40 ألف لتر سولار و4 أطنان سماد مدعمة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حملات تموينية علي الأسواق في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية

رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز محافظة البحيرة، حيث تم تنفيذ أسفرت تلك الحملات بمدينة النوبارية تم ضبط أحد تجار مشروع جمعيتى قام بتجميع ماكينات صرف سلع تموينية لتجار آخرين لإستخدامهم فى الضرب الوهمي لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على 4 ماكينات عبارة عن 2 ماكينة لصرف السلع التموينية و ماكينة لصرف فارق نقاط الخبز.

وبمركزى رشيد وأبو حمص بالبحيرة، تم ضبط 1000لتر سولار داخل عهدة باطنية غير مرخصة و مدير احد الجمعيات الزراعية تصرف فى 4.2 طن سماد مدعم بالبيع فى السوق السوداء ضبط أحد محطات الوقود لتصرفها فى 40000 بالبيع فى السوق السوداء.

وكما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة لضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.