مسعود بزشكيان يتقدم بـ8.3 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أعلنت الداخلية الإيرانية، تقدم مسعود بزشكيان بـ8.3 مليون صوت، مقابل نحو 7.2 مليون صوت لـ سعيد جليلي، في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت.

أغلقت إيران، مساء أمس الجمعة، صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية مبكرة في ظل انقسام معسكر المحافظين، وتعويل مرشح إصلاحي على تعدّد منافسيه لتحقيق "اختراق"، وسط تصاعد الإحباط الشعبي، والضغوط الغربية.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي، "إغلاق أبواب مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية في الساعة 12 من مساء الجمعة"، لكنه أضاف للصحفيين: "التصويت مستمر في المراكز التي لا يزال ناخبون متواجدين فيها، وبعد إدلاء هؤلاء بأصواتهم ستبدأ عملية فرز الأصوات فيها".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، ببدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، فيما أوضحت وكالة "مهر" أن عملية فرز ستتم بحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين في مراكز الاقتراع، وبعد إعداد محضر الاجتماع، وموافقة مجلس صيانة الدستور ستقوم وزارة الداخلية بإعلان الإحصائيات الرسمية