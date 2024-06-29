إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية ورفع الرايات الحمراء

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن ارتفاع أمواج البحر على معظم شواطئ البحر الأبيض المتوسط، بسبب اضطراب حركة الملاح به، وحذرت المصطفين من اتباع تعليمات السلامة لتجنب التعرض للخطر.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، شاركت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية، عن رفع الرايات الصفراء والحمراء على شواطئ القطاع الشرقي، ورفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الحمراء.

وحذرت من ضرورة اتباع تعليمات رجال الإنقاذ حرصا على سلامتكم كما رفعت شواطئ سيدي بشر الراية الخضراء، نظرًا لوجود حاجز أمواج.

ولو يوجد لديك اطفال رجاء التوجه إلى الشواطئ التي ترفع الراية الخضراء، وإذا كنت قادر على السباحة يمكن الذهاب إلى الشواطئ التي ترفع الراية الصفراء.

وحذرت السياحة والمصايف من تجاوز المساحة الآمنة للسباحة، وتسجل اليوم درجة الحرارة 32 ونسب الإشغال متوسطة بشواطئ الإسكندرية، كما حذرت من عدم السماح لأحد بإجبارك على دفع إكرامية، وأهمية المحافظة على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخالفات على الشاطئ أو البحر ووضعها في مكانها المخصص.

دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجاناً، ودعت إلى عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة حفاظا على الآداب العامة.