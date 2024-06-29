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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يمنع طلبة الثانوية العامة الفلسطينيين من أداء الامتحانات بالقدس

القدس ـ فلسطين
القدس ـ فلسطين
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أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ نقلا غن وكالة وفا الفلسطينية، اليوم السبت، أن الاحتـلال منع طلبة الثانوية العامة من الوصول لأداء الامتحانات بإغلاقه حاجز بيت إكسا شمال غربي القدس المحتلة.

وأغلقت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر، حاجز بيت اكسا شمال غرب القدس المحتلة، وهو المدخل الوحيد للقرية، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين. 

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال منعت طلبة الثانوية العامة "التوجيهي من الخروج من القرية، لتقديم الامتحان، واحتجزت المئات من القادمين إليها، والخارجين منها. 

وتحاصر قوات الاحتلال بلدة بيت إكسا بجدار الفصل العنصري وتعزلها عن الضفة الغربية، وتستولي على معظم أراضيها، وأقامت عليها مستعمرة "راموت". 

 

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