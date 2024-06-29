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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وحدة حياة كريمة تتابع ميدانيا 25 مشروعا بقرية البصيلية قبلى بأدفو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرية البصيلية بأدفو
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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بتكثيف الجهود ورفع نسب التنفيذ الجارية بكافة المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ، ولك  فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة ” .

مشدداً بضرورة رفع تراكمات ونواتج الحفر والإنشاءات أولاً بأول مع وضع العلامات التعريفية والتحذيرية بمختلف مواقع العمل ، وإعادة الشئ لأصله وذلك لتسهيل حركة السير والمرور وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، ووضع البانرات مبيناً بها بيانات كل مشروع  ، مع تنسيق المواقع والإهتمام بالهوية البصرية للمحافظة وتكثيف المسطحات الخضراء والتشجير لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة .

وفى نفس السياق أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان إستكملت وحدة حياة كريمة جولاتها الميدانية داخل القرى المستهدفة حيث تم المرور على المشروعات الجارية بقرية البصيلية قبلى التابعة لمركز إدفو ، والتى تضم 25 مشروع يستفاد منها 25 ألف نسمة داخل 4 توابع .

التشغيل التجريبى للمشروعات المنتهية

لافتاً إلى أن قرية البصيلية قبلى تشهد مشروعات تضم محطة للمعالجة ، ومحطة للصرف الصحى ، وإحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب ، ومجمع للخدمات ، ومجمع زراعى ، ومكتب للبريد ، ووحدة طب أسرة ، ومدارس ومراكز شباب ، وأعمال للفايبر والكهرباء حيث تم الإنتهاء من 18 مشروع بنسبة 100 % ، وجارى العمل فى المشروعات المتبقية ، وتم رصد بعض الملاحظات ، وتكليف الشركات المنفذة بتلافيها ، مع التشغيل التجريبى للمشروعات التى تم نهوها ليلمس المواطنين ويجنوا ثمار هذه الإنجازات المتتالية فى الجمهورية الجديدة والإستفادة من العوائد الإيجابية لها .

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وحدة حياة كريمة رفع نسب التنفيذ قرية البصيلية قبلى مركز إدفو 25 مشروع أخبار محافظة أسوان