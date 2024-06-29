لتركهم العمل فجرا.. إحالة 3 من الطاقم الطبي لمستشفي حميات ديرمواس للتحقيق

أحال الدكتور رجب القاياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا 3من الطاقم الطبي العاملين بمستشفي حميات ديرمواس لتغيبهم عن العمل في جولة مفاجئة قام بها فجر اليوم السبت أثناء مروره علي المستشفي.

حيث تفقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس مستشفى الحميات بديرمواس وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفى و الاطمئنان على تواجد الطواقم الطبية والإلتزام بنوبتجيات العمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال استمرار تغيب طبيب وممرضة وفني أشعة عن العمل دون تقديم عذر شرعي، مشدداً على عدم التهاون في محاسبة المقصرين.

وفي سياق متصل قام رئيس مركز ديرمواس بمتابعة المرور على المنشآت الصحية بديرمواس، حيث تفقد الوحدة الصحية بكفر خزام للاطمئنان على الإلتزام بنوبتجيات العمل، مشدداً على حسن التعامل مع المواطنين، و تكثيف الجهود المبذولة من أجل تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وفي سياق متصل قام محمد فوزي العربي رئيس قرية تل بني عمران بالمرور على الوحدة الصحية بقرية الحاج قنديل والوحدة الصحية بقرية تل بني عمران، وذلك للاطمئنان على تواجد الطواقم الطبية والتزامهم بواجبهم الوظيفي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية و خاصة المنشآت الصحية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

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