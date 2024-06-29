14.1 % ارتفاعا في قدرة توليد الطاقة الكهربائية المركبة في الصين

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للطاقة أن إجمالي قدرة توليد الطاقة المركبة في الصين بلغ حوالي 3.04 مليار كيلوواط بنهاية مايو الماضي، بزيادة 14.1 في المائة عن العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أنه وفقا لبيانات الهيئة، بلغت القدرة التراكمية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية حوالي 460 مليون كيلوواط و690 مليون كيلوواط بنهاية الشهر الماضي، بزيادة 20.5 في المائة و52.2 في المائة على أساس سنوي، على التوالي.

وخلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، استثمرت شركات الطاقة الكبرى في الصين إجمالي 257.8 مليار يوان (حوالي 36.17 مليار دولار أمريكي) في مشاريع إمدادات الطاقة، بزيادة 6.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ استثمار الصين في مشاريع شبكات الكهرباء 170.3 مليار يوان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة 21.6 في المائة على أساس سنوي.