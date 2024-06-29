الشرطة الصينية تحتجز 3350 شخصا لنشرهم معلومات مرتبطة بالاحتيال

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، أن الشرطة الصينية اعتقلت أكثر من 3350 شخصا للاشتباه بهم في مساعدة منظمات الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت في استدراج الضحايا، وذلك خلال عملية أجريت مؤخرا على مستوى البلاد.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شبنخوا) اليوم السبت- إن المشتبه بهم من 106 عصابات إجرامية قاموا بطباعة بطاقات تحتوي على عناوين مواقع احتيالية ورموز الاستجابة السريعة ومواد فاضحة ونشروها في الأماكن العامة لاستدراج الضحايا إلى مخططات الاحتيال.

وأوضح البيان أن هذه العملية جاءت استجابة لمشكلة جديدة تتمثل في تزايد عدد منظمات الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت، والتي تستأجر أشخاصا لتوزيع معلومات كاذبة وجذب الضحايا خارج الإنترنت.

كانت مثل هذه الأنشطة الإجرامية تتم عبر الإنترنت ولكن تم كبحها بشكل فعال من خلال حملات الشرطة في الفضاء السيبراني.

وتعهدت الوزارة بأن الشرطة في جميع أنحاء البلاد ستحافظ على زخم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم الجنائية التي تضعف شعور الناس بالأمن، بما في ذلك الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت.