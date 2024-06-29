بالفيديو.. الزمالك يعود لاستكمال منافسات الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا

علق الناقد الرياضي محمد عصام، على قرار نادي الزمالك بالعودة لاستكمال منافسات الدوري المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنه لم يتم تحقيق أي مطالب للزمالك التي طالب بها اتحاد الكرة أو رابطة الأندية، ومع ذلك قرر العودة لاستكمال المنافسة.

وقال محمد عصام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن أبرز مطالب الزمالك تتمثل في رحيل لجنة الحكام وإقالة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وهذه المطالب لم تتحقق حتى الآن.

وتابع: «مسئولي الزمالك قررا استكمال منافسات الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا، تجنبا لمزيد من العقوبات التي سيتعرض لها الفارس الأبيض، متسائلا عن سبب رفض الزمالك خوض مباراة ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مباريات الدوري».

وأوضح محمد عصام، أن رفض الزمالك خوض مباراة القمة أمام الأهلي تسبب في خسائر فادحة لراعاة الدوري الممتاز، منوهًا إلى أن أهمية تطوير المنظومة الرياضية بعيدا عن الانسحابات أو عدم خوض المباريات.