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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اضطراب في حركة الملاحة بالإسكندرية وتحذيرات للمصطافين على الشواطئ

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية
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تشهد محافظة الإسكندرية انخفاض نسبي في درجة الحرارة، حيث سجلت اليوم 28 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة، لتصل إلى 32 درجة، ونسبة رطوبة 69%، وسرعة رياح 21 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم 29 يونيو، بقيم تتراوح من (٣:٢) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٦ درجة، السواحل الشمالية ٣١  درجة.

كما يوجد نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

واستمرار اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من (٣:٢متر  ) وسط تحذيرات للزوار شواطئ الإسكندرية، والالتزام بتعليمات رجال الانقاذ ورفع رايات للتحذير من خطورة الأمواج.

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