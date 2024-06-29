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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حصان هائج يدهس سيدة ويثير الذعر في القليوبية (فيديو)

البوابة نيوز
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دهس حصان هائج، صباح اليوم السبت، سيدة شابة في محافظة القليوبية، وتسبب في إثارة حالة من الذعر بين الأهالي.
واستيقظ أهالي قرية كفر حمزة، التابعة لمركز الخانكة في محافظة القليوبية، على أصوات صراخ وتحذيرات، بسبب هياج حصان يقود عربة كارو، ما تسبب في سقوط قائده، وهو صبي صغير، والجري بأقصى سرعة ودهس في طريقه سيدة كانت تقف أمام منزلها، ثم أكمل الحصان السير مسرعًا، ووصل مرة أخرى إلى نفس الشارع وسط حالة من الرعب بين المواطنين، حيث لم يتمكن أحد من إيقافه.
تم نقل السيدة المصابة إلى المستشفى لبيان مدى إصابتها، وتقديم الإسعافات اللازمة لها. 

حصان هائج دهس محافظة القليوبية قرية كفر حمزة