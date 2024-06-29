تحرير 479 محضر جنح متنوعة ومخالفة مخابز بلدية بأسوان (صور)

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستكمال لجان المرور بمديرية التموين ، والإدارات الفرعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لجهودها من خلال تكثيف الحملات المفاجئة على لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية السياحية للتأكد من مدى الإلتزام بإنتاج خبز مطابق للأوزان والأسعار الإسترشادية المعلنة من قبل وزارة التموين بقيادة الدكتور على مصيلحى .

ضبط أى حالات للغش التجارى أو ممارسات إحتكارية

موجهاً مسئولى مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بالمتابعة المستمرة للتأكد من توافر كافة السلع والمستلزمات للمواطنين بالأسعار المناسبة والمطابقة للمواصفات والجودة المطلوبة ، وضبط أى حالات للغش التجارى أو ممارسات إحتكارية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتلبية المطالب الجماهيرية وتوفير السلع الغذائية والإستهلاكية والإستراتيجية بالأسعار المخفضة وبالجودة العالية ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية بتنفيذ العديد من الحملات حيث أسفرت الجهود عن تحرير 479 محضر جنح متنوعة ومخالفة مخابز بلدية ، شملت تحرير 189 محضر جنح منها 12 محضر لضبط تجار للتصرف وتجميع 1635 زجاجة زيت تموينى ، و 1786 كيلو سكر تموينى ، بالإضافة إلى 3 محاضر لتجميع 25 شيكارة دقيق مخابز ، و 4 محاضر لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر المقرر ، فضلاً عن محضر لسلع منتهية الصلاحية لعصائر ومكرونة ، ومحضر أخر لتجميع 1000 لتر سولار .

ولفت إلى أنه بالتوازى تم تحرير 41 محضر لعدم حمل شهادة صحية ، و 15 محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص ، و 112 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وهو الذى تكامل مع تحرير 290 مخالفة ضد مخابز بلدية منها 23 مخالفة تصرف فى حصة الدقيق بواقع 185 شيكارة ، و 43 مخالفة لمبيعات وهمية ، و 10 مخالفات لعدم وجود ميزان ، و 47 مخالفة توقف عن الإنتاج ، و 76 مخالفة لعدم وجود إعلان وسجل ونظافة ، و 37 مخالفة لنقص الوزن ، و 54 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

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