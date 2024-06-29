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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

باستخدام "الجيت سكي".. إنقاذ 176 مصطافا من الغرق في دمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
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شهد شاطئ مدينة  دمياط  الجديدة زحاما شديدا وإقبالا كبيرا من الزائرين خلال الإسبوع  الماضي.

في هذا السياق ، تابع الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جهود إدارة الشاطئ بالجهاز لتوفير كافة الخدمات للزائرين الذين توافدوا على شاطيء المدينة من مختلف محافظات الجمهورية، في ظل إرتفاع درجات الحرارة بمعدلات غير مسبوقة،  وهو ما دفع المواطنين إلى الهروب إلى الشواطئ.

حيث أعلن رئيس الجهاز ، عن رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال سيارات رواد رحلات اليوم الواحد بالساحات المخصصة لهم ومتابعة حركة السيارات ببوابات الشاطئ لتسيير الحركة المرورية ، وسط الإستعدادات والتجهيزات التي قام بها الجهاز من بداية موسم صيف 2024 ، والتى شهدت هذا العام ولأول مرة فى تاريخ المدينة دخول عدد  2 جيت سكى للمساعدة فى أعمال المراقبة والإنقاذ كوسيلة إنقاذ سريعة وآمنة وتعطى إحساس بالأمان لروادالشاطئ من الأهالي والمصطافين ، فضلا عن أبراج المراقبة التى تحمل رايات البحر ومكتب إدارة الشاطى ونقطتي إسعاف وشرطة وخيمة لتجميع الأطفال التائهين لحين تسليمهم إلى ذويهم ، وتواجد فرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى غروب الشمس ، حيث نجحت تلك الجهود فى إنقاذ عدد 124  حالة من الغرق والتعامل معهم دون الحاجة إلى إسعافات أولية ، وكذا إنقاذ عدد  52  حالة فى وضع سيئ وقام رجال الإنقاذ بتقديم الإسعافات الأولية لهم دون الحاجة إلى رعاية طبية أو الإستعانة بهيئة الإسعاف ، وتسليم عدد   198  طفل تائه إلى ذويهم.

كما تمت أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ ، حتى يكون جاهزا لإستقبال سكان المدينة وروادها في أبهى صورة خلال فصل الصيف  حيث  أكد رئيس الجهاز  ، على إستمرار المتابعة اليومية لسرعة إنجاز أعمال تنفيذ خطة رفع كفاءة شاطيء المدينة بشكل كامل .

وأوضح رئيس الجهاز ، أنه جارى الإنتهاء من تنفيذ وتجهيز ساحات الإنتظار للمركبات ، لتنظيم حركة السير وتحديد أماكن إنتظار السيارات.

كما وجه رئيس الجهاز  ، إدارة الزراعة بالجهاز بسرعة الإنتهاء من تدعيم الجزر والمناطق الخضراء وزراعة النخيل والأشجار والزهور بمداخل الشاطئ  ، لتتناسب مع أعمال عملية رفع كفاءة وتطوير منطقة منطقة الشاطئ في دمياط

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