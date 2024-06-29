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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يفحص أمامية عمر كمال استعدادا لمواجهة الطلائع

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد
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يخضع عمر كمال عبد الواحد، لاعب الاهلى ، لفحص طبى على العضلة الأمامية لتحديد موقفه من مواجهة طلائع الجيش بالدوري. ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري . 

ويؤدى عمر كمال تدريبات علاجية واستشفائية في الجيم، على هامش تدريبات الأهلى اليومية بعد شعوره بآلام بسيطة فى العضلة الأمامية أثناء مشاركته فى مباراة أمام فريق الاتحاد السكندري.

وغاب عمر كمال عبد الواحد عن تشكيل الأهلى فى مباراتى الداخلية وفاركو بسبب الإصابة بشد فى العضلة الأمامية.

وتعد مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

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