الثانوية العامة.. طلاب الفيوم يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ فى 40 لجنة وهدوء أمام اللجان

يؤدى طلاب الثانوية العامة فى محافظة الفيوم اليوم السبت الامتحان فى مادتى الفيزياء للقسم العلمى والتاريخ بالنسبة للقسم الادبى وذلك من التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات والمادتان هى ثالث المواد الاساسية التى تضاف الى المجموع .



وكان الطلاب قبل اجازة عيد الاضحى قد ادوا الامتحان فى اربع مواد على مدى يومين وهى التربية الدينية والتربية الوطنية فى اليوم الاول واليوم الثانى الاقتصاد والاحصاء وهى مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف الى المجموع وعقب الاجازة تم تأدية الامتحان فى مادتى اللغة العربية واللغة الاجنبية الثانية.



وتستقبل 40 لجنة امتحان بمحافظة الفيوم طلاب الثانوية العامة الذين توافدوا على اللجان منذ الثامنة صباحا وفتحت اللجان ابوابها فى الثامنة والربع لاستقبال الطلاب الذين سيؤدون الامتحان فى المحافظة والبالغ عددهم 18 ألف 274 طالب وطالبة، بالإضافة إلي 13 طالب للنور للمكفوفين.



وأطلق اتحاد طلاب إدارة شرق التعليمية بالفيوم مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة ،وتحفيزهم بعبارات تحفيزية قبل دخول لجان الامتحانات بالإضافة إلي تقديم المياه والعصائر المجانية لهم .



وصرح الدكتور مصطفى مبارك مدير إدارة شرق التعليمية بالفيوم بأنه حرصاً على الطلاب قام اتحاد طلاب الإدارة بإطلاق مبادرة لتحفيز طلاب الثانوية العامة عن طريق استقبال الطلبة والطالبات قبل وبعد أداء الامتحان وتوزيع زجاجات المياه والعصير مجاناً بالإضافة إلى تحفيزهم بعبارات تحفيزية، والاستماع إلى شكواهم ،والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم .



واضاف مدير إدارة شرق أنه تم تنفيذ المبادرة بعدد من المدارس منها لجنة مدرسة محمد معبد ،ولجنة مدرسة عثمان بن عفان ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف والشهيد حميدة.



وقامت الاجهزة التنفيذية فى الفيوم باقامة حرم امنى امام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 40 لجنة فى المحافظة لاتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لاداء الامتحان فى سهولة ويسر , وقرر المحافظ الغاء الاسواق الاسبوعية فى الشوارع والطرق التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية.



وأكدت الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على ضرورة توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وشددت على عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والعاملين باللجان الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية، وانه تم تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا. وتم التنسيق مع مديرية أمن الفيوم وذلك من أجل التأمين الكامل للجان الامتحانات وخطوط السير وأوراق الأسئلة والإجابة. والتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، وذلك بتكليف طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .