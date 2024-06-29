تكريم "فيجو مورتنسن" في افتتاح مهرجان كارلوفي فاري السينمائي

انطلقت مساء أمس الجمعة، النسخة الـ58 لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي (28 يونيو - 6 يوليو) بغرب التشيك، بتكريم الممثل والمخرج الأمريكي فيجو مورتنسن.

وتسلم مورتنسن، المرشح السابق لثلاث جوائز أوسكار، جائزة رئيس المهرجان الفخرية في افتتاح الحفل والتي تسلمها من القائم على الحدث الممثل جيري بارتوسكا، ويقدم خلال الفعاليات مشرو عه الثاني كمخرج “The Dead Don’t Hurt”.

وسيقدم ضيف خاص للمهرجان، المخرج والمنتج الحائز على جائزة الأوسكار ستيف سودربيرج، فيلمين، هما: “Kafka” و”Mr Kneff”، في معرض استعادي بعنوان “الرغبة في أن تكون هنديًا أحمر: كافكا والسينما”. سيتضمن المعرض الاستعادي تعديلات سينمائية لكتب فرانز كافكا بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة المؤلف.

وستنظر لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، التي تضم الممثل الأسترالي الحائز على جائزة الأوسكار جيفري راش، في 12 فيلما للفوز بجائزة كريستال جلوب.

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