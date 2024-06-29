بالأرقام.. "الإحصاء" يرصد العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوربي خلال الـ 10 سنوات الماضية.

استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 6.6 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 6.5 مليار دولار عام 2014 / 2015.

• 7.9 مليار دولار عام 2015 / 2016.

• 8.7 مليار دولار عام 2016 / 2017.

• 8 مليارات دولار عام 2017 / 2018.

• 10.2 مليار دولار عام 2018 / 2019.

• 9 مليارات دولار عام 2019 / 2020.

• 5.1 مليار دولار عام 2020 / 2021، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

• 6.7 مليار دولار عام 2021 / 2022.

• 6.8 مليار دولار عام 2022 / 2023.

أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استثماراً في مصر خلال العام المالي 2022 / 2023:

1. إيطاليا بقيمة 2.6 مليار دولار.

2. هولندا بقيمة 1.1 مليار دولار.

3. لوكسمبورج بقيمة 830.9 مليون دولار.

4. فرنسا بقيمة 591.3 مليون دولار.

5. بلجيكا بقيمة 557.6 مليون دولار.

6. ألمانيا بقيمة 355.7 مليون دولار.

7. إسبانيا بقيمة 161 مليون دولار.

8. أيرلندا بقيمة 133.3 مليون دولار.

9. البرتغال بقيمة 117 مليون دولار.

10. السويد بقيمة 108.9 مليون دولار.

الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 8.1 مليار دولار عام 2014.

• 6 مليارات دولار عام 2015.

• 5.7 مليار دولار عام 2016.

• 7.7 مليار دولار عام 2017.

• 9 مليارات دولار عام 2018.

• 9.3 مليار دولار عام 2019.

• 7.8 مليار دولار عام 2020.

• 13.4 مليار دولار عام 2021.

• 17.3 مليار دولار عام 2022.

• 11.8 مليار دولار عام 2023.

أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال عام 2023:

1. إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار.

2. إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار.

3. اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.

4. هولندا بقيمة 939.8 مليون دولار.

5. فرنسا بقيمة 854.8 مليون دولار.

6. ألمانيا بقيمة 796.6 مليون دولار.

7. رومانيا بقيمة 520.9 مليون دولار.

8. بلجيكا بقيمة 423.9 مليون دولار.

9. بولندا بقيمة 269.7 مليون دولار.

10. سلوفينيا بقيمة 236 مليون دولار.



الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 23 مليار دولار عام 2014.

• 24.1 مليار دولار عام 2015.

• 23.1 مليار دولار عام 2016.

• 20.1 مليار دولار عام 2017.

• 22.3 مليار دولار عام 2018.

• 20.9 مليار دولار عام 2019.

• 19.2 مليار دولار عام 2020.

• 20.7 مليار دولار عام 2021.

• 21.3 مليار دولار عام 2022.

• 19.4 مليار دولار عام 2023.

أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديراً إلى مصر خلال عام 2023:

1. ألمانيا بقيمة 4.1 مليار دولار.

2. إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار.

3. فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.

4. إسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.

5. هولندا بقيمة مليار دولار.

6. بلجيكا بقيمة مليار دولار.

7. السويد بقيمة 989.6 مليون دولار.

8. بلغاريا بقيمة 918.4 مليون دولار.

9. رومانيا بقيمة 754.6 مليون دولار.

10. اليونان بقيمة 548.6 مليون دولار.