محافظ الغربية يوجه بتخصيص مكان بمنطقة عربات الطعام المتنقلة لخريجي كلية التربية الرياضية

كلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا بتخصيص مكان في منطقة عربات الطعام المتنقلة لخريجي كلية التربية الرياضية وذلك من خلال الطرق الرسمية والقانونية.



وأشار محافظ الغربية، ان منطقة وحدات الطعام المتنقلة تم افتتاحها في عام 2022 في منطقه الاستاد بطنطا لتوفير فرص عمل للشباب واتاحة متنفسا لأهالي الغربية من خلال منطقة حضرية بشكل جديد يتوفر به كافه المرافق وبشكل امن وتحتوي على تنوع من كافه أنواع الأطعمة والمشروبات وبمراقبة ومتابعة صحية وبيطرية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

120 عربة طعام متنقلة ساهمت في تقليل نسبة البطالة

وأضاف محافظ الغربية، ان المنطقة يتواجد بها اكثر من 120 عربة ساهمت في تقليل نسبة البطالة وشجعت الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

جدير بالذكر أن محافظة الغربية تحرص على توفير فرص لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع برنامج مشروعك تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وقد بلغ عدد المشروعات 13535 بإجمالي 32264 فرصه عمل الى جانب التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى وفر عدد 27867مشروع استفاد منها 59762 شاب الى جانب ما توفره مديرية العمل من فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب وفق مؤهلاتهم الحاصلين عليها والذى بلغ51812 فرصة عمل منهم 1992 فرصه عمل لذوى الهمم وذلك خلال الأربع سنوات الماضية.