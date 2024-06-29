إعدام أكثر من طن أغذية فاسدة بدمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بدمياط حملات مكثفة تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وتحت اشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة و الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والاشراف المباشر لمراقب عام الاغذية وفريق العمل بالادارة .

أسفرت الحملات المكثفة لادارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالادارات الصحية بمصيفى راس البر ودمياط الجديدة ، المرور على 97 منشاة شملت مطاعم واماكن تجهيز و كافيهات ومنشات متنوعة 56منشاة تدار بدون ترخيص عدد 19منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة تم تحرير 150محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة تم اعدام 1.065طن اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط 1.030طن منتجات البان ما بين منتهى الصلاحية ومجهول المصدر وتم سحب 12عينة لفحصها بالمعمل المختص.

وأعلنت مديرية التموين في دمياط عن تحرير 547 محضر للمخالفين تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق ومنع أي محاولات لاحتكار السلع .

كما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 547 محضر حيال المخالفين خلال الحملات التى نفذتها على مدار النصف الاول من شهر يونيو ، حيث جاء من بينهم 145 محضرا لعدد من المخابز لقيامهم بمخالفات تعلقت بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدد من المخالفات الأخرى بالسجلات .