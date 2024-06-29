إيران.. مسعود بزشكيان يحصل على 42.3% مقابل 39.5% لسعيد جليلي

أفادت وزارة الداخلية الإيرانية، بأن مسعود بزشكيان يحصل على 42,3% مقابل 39,5% لسعيد جليلي بعد فرز نحو 14 مليون صوت، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم: مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، بعدما أعلن المرشحان أمير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.

وأعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، أمس الجمعة، انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وسط توقعات بالمرور إلى جولة ثانية.