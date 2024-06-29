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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئولة أوكرانية: نستهدف الحصول على مساعدة عسكرية مضمونة خلال قمة الناتو بواشنطن

أوكرانيا والناتو
أوكرانيا والناتو
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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولجا ستيفانيشينا، أن بلادها تستهدف الحصول على قرار تضامني من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الحصول على مساعدة عسكرية مضمونة، وذلك خلال قمة الناتو المقرر عقدها الشهر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت أولجا ستيفانيشينا، وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم /السبت/ ـ" بالنسبة لقمة الناتو، نعمل على ضمان تأمين الوضع المالي للمساعدات العسكرية، بحيث لا نعتمد على القرارات السياسية في الولايات المتحدة أو في دولة أخرى من بين الحلفاء، سيتم اتخاذ قرارات منفصلة بشأن الدفاع الجوي خاصة أن الهجوم الصاروخي الذي وقع الساعات الماضية على مبنى سكني في دنيبرو يعد مؤشرا آخر على ضرورة حماية سماء أوكرانيا".

وأشارت إلى أن هناك بالفعل العديد من الإنجازات في هذا الشأن، موضحة أن ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة أعلنت عن أنظمة "باتريوت" إضافية سيتم تسليمها إلى أوكرانيا قريبا.

كان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية، السفير جيمس أوبراين، قد أكد أن قمة الناتو في واشنطن خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو المقبل، يجب أن تسلط الضوء على فرص الاندماج الكامل لأوكرانيا في الهياكل الغربية، وإنشاء جسر مباشر وفعال لعضويتها في التحالف، ومناقشة سبل النجاح في ساحة المعركة.

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