الثانوية العامة 2024.. أولياء الأمور ينتظرون أبناءهم أمام اللجان بالمصاحف بدمياط

تواجد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في ساحة احد المساجد أمام مدرسة الثانوية العامة مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت ماسكين المصاحف لتلاوة الايات القرانية والدعاء لأبنائهن وبناتهن .

وقالت رويدا عبد الله احدى أولياء الأمور ان ابنتها ذاكرت وحاولت بقدر المستطاع تحصيل المادة العلمية سائلة المولى ان يكون امتحان الفيزياء سهل على الطلاب داعية الله ان يعاملها هي وزملائها بكرمه وان يجبر خاطرهم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت علي الالتزام بضوابط عقد الامتحانات وعدم إثارة أي مشكلات داخل لجان الامتحانات، وأشارت أن أي طالب يتورط في الغش سوف يحرم من أعمال الامتحانات كما سيتم إحالة جميع الوقائع إلى الجهات المختصة لأعمال شئونها، مؤكدة أن الوزارة سوف تحرص بشكل كبير من خلال رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة والآمان للطلاب للإجابة عن الأسئلة بكل هدوء.

وطالبت الوزارة طلاب الثانوية العامة، بالتعاون مع الملاحظين من خلال تسهيل إجراءات أعمال التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية، مشددة على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط مع انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.