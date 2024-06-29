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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تاجر مخدرات بتهمة حيازة سلاح أبيض وكوكتيل من المواد المخدرة بالسلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت نيابة السلام، حبس تاجر مخدرات في حيازة سلاح أبيض وكوكتيل من المواد المخدرة 4 ايام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي تاجر مخدرات  بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وبحوزته 1,500 كيلو جرام من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس "الشابو" - سلاح أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

4 أيام علي ذمة التحقيقات أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي تاجر القبض على تاجر مخدرات المواد المخدرة بحيازة المواد المخدرة بمديرية أمن القاهرة حيازة المواد المخدرة حيازة سلاح أبيض حيازة سلاح