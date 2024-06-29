الثانوية العامة 2024.. تداول امتحان التاريخ بعد بدء اللجنة بـ10 دقائق

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، منذ قليل نماذج لامتحان مادة التاريخ، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2024، منذ التاسعة صباح اليوم.

ونشرت جروبات الغش، أسئلة وإجابات امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024، بعد بدء اللجنة بـ10 دقائق.

من جهته يتابع فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024، ما يتم تدواله للتحقق من الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتطورين.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ويؤدي اليوم، طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الأول اليوم السبت في مادة التاريخ ، كما يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء.

ويؤدى أيضا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.