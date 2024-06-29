تجديد حبس شخصين بتهمة سرقة مواطنين بالإكراه في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه في عين شمس.

كانت قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغًا من شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم فوجئا بقيام أحد الأشخاص باستيقافهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سكين" والاستيلاء منهما على هاتف محمول - متعلقات شخصية كرهًا عنهما.

بعمل التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.