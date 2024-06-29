اليوم.. محاكمة البلوجر نادين طارق بتهمة الفسق والفجور

تنظر المحكمة المختصة اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة البلوجر نادين طارق، ذلك على خلفية اتهامها بممارسة الفسق والفجور، ونشر فيديوهات مخلة وقول إيحاءات منافية للآداب العامة.

وكشفت أقوال البلوجر نادين طارق بالتحقيقات تفاصيل إلقاء القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة ممارسة الفسق والفجور، ونشر فيديوهات مخلة وقول إيحاءات منافية للآداب العامة، والتي أثارت الجدل عبر تطبيق تيك توك.

وبسؤال البلوجر نادين طارق بالتحقيقات قالت: الكلام ده محصلش، وبسؤالها عن صلتها وعلاقتها بالفيديوهات السابق عرضها عليها، قالت أنا فعلا اللى في الفيديو، بس أنا مشتمتش حد ولا قولت الكلام ده.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط البلوجر نادين طارق، أنها قامت ببث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك متضمنا مقاطع فيديو خادشة للحياء وتتضمن ألفاظ منافية للآداب العامة، وأمرت بحبسها.