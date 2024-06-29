الثانوية العامة 2024| توزيع العصائر والمياه على الطلاب أمام لجان المنيا (صور)

واصلت الإدارات التعليمية بالمنيا، اليوم السبت ، استقبال طلاب الثانوية العام أمام اللجان بتوزيع زجاجات المياه المعدنية والعصائر أثناء توافدهم علي لجانهم لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة ، وذلك بالتنسيق مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

وكان طلاب الثانوية العامة بالمنيا توافدوا على لجان امتحاناتهم لأداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ صباح اليوم السبت، حيث تم فتح أبواب اللجان للطلاب بعد تفتيشهم وفقا لتعليمات الوزارة.

ويستكمل 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم، اليوم السبت، بمحافظة المنيا، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية والرياضية، والبالغ عددهم (23985) طالب بالشعبة العلمية ، و (2370) طالب بالشعبة الرياضية امتحان مادة الفيزياء بينما يؤدي طلاب الشعبة الادبية والبالغ عددهم (11077) امتحان مادة التاريخ حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنيا قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية

وشكل حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا غرفة عمليات بإشراف الدكتور علي عبد السلام مدير التعليم العام بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة وتلقي شكاوي الطلاب وأولياء الأمور.

وشدد حمدي على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد حمدي مصطفى، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وأدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

. 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

. 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي)

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي)

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة)

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الإستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي)

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

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