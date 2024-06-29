أزمة نفسية تقود فتاة للقفز من الطابق الـ11 في الهرم

أصيبت فتاة في عقدها الثالث بإصابات بالغة جراء محاولة إنهاء حياتها قفزا من الطابق ال11 لمرورها بأزمة نفسية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي فتاة مصابة باصابات بالغة إثر قيامها بالقفز من الطابق ال11 لمرورها بأزمة نفسية الا انها سقطت علي سيارة ملاكي ونتج عنها اصابتها باصابات بالغة جري نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.