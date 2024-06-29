الثانوية الازهرية 2024| طلاب القسم العلمي بالشرقية يؤدون امتحان مادة الأحياء

يؤدي طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية في محافظة الشرقية، اليوم السبت، امتحانات العام الدراسي 2024/2023 في مادة الأحياء على مستوى 17 إدارة تعليمية، وسط تطبيق كل الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب والملاحظين والعاملين بالمعاهد المنعقد بها الامتحانات.

وأكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي يتقدم لها هذا العام نحو 23 ألف طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، موزعين على 60 لجنة امتحانية بمختلف المراكز والمدن.

تكاتف وتعاون بين رؤساء اللجان

وشدد رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، على أهمية التكاتف والتعاون بين رؤساء اللجان والملاحظين، وتوزيعهم بشكل يحقق العدالة في ضبط اللجان وفق ضوابط وتعليمات رئاسة القطاع، فضلا عن تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو.

كما شدد رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، على ضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

إحكام الرقابة على اللجان

وأشار رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، إلى أنه جرى التأكيد على ضبط وإحكام الرقابة باللجان حتى يتحقق المنشود من العملية الامتحانية، وكذلك احتواء الطلاب وتوفير المناخ التربوي الملائم لأداء الامتحانات بهدوء ويسر.

وأعرب رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.