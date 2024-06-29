إصابة شقيقة مرتضى منصور في حادث مروري بالمهندسين

أصيبت دعاء منصور شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق في حادث مروري بمنطقة المهندسين بالعجوزة وتمكنت قوات الأمن من ضبط السائق المتهم في الحادث.

إصابة شقيقة مرتضى منصور

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابة بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي دعاء منصور شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق مصابة بكسر في الساق اليسري ومشط القدم نتيجة اصطدام سيارة بها، جري نقل المصابة إلي مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت القوات من ضبط السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.