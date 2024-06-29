اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة 5 متهمين بخطف شاب في التجمع

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين بـخطف شاب على إثر خلافات مالية بينهم في التجمع الأول.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبد الغني العنتبلي وشريف سامي وأمانة سر وائل فراج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 2674 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، خطف المتهمين للمجني عليه بالإكراه، على إثر خلافات مالية بينه وبين المتهم الثاني، إلا أنه استدعى باقي المتهمين وتعدوا عليه بالضرب واقتادوه عنوة مصطحبين إياه بسيارة إلى مخزن للتوقيع على عدد من المستندات لديون مختلفة وعلى عقد بيع سيارته.