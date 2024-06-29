الداخلية الإيرانية: بزشكيان يتقدم على جليلي في انتخابات الرئاسة بعد فرز 12 مليون صوت

قالت وزارة الداخلية الإيرانية، إن مسعود بزشكيان يتصدر الآن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية يليه سعيد جليلي، بعد فرز 12 مليون صوت.

حصل حتى الآن كلا من ، مسعود بزشكيان على 5000354 صوت، بينما حصل المرشح الرئاسي سعيد جليلي على 4875269 صوت، ومحمد باقر قاليباف 1620628 صوت، والمرشح مصطفى بور محمدي 95172 صوت.

وحسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بلغت حوالي 40 في المئة.

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل شرطيين وإصابة آخرين خلال هجوم مسلح على سيارة تحمل صناديق انتخابية في إقليم سيستان بلوشستان.

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وانتهى التصويت مساء أمس الجمعة، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، وأوضحت أن التصويت مستمر في الفروع التي لا يزال فيها الأشخاص متواجدين.

خرج الناخبين الإيرانيين من أجل اختيار رئيس من بين أربعة مرشحين، بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة، وقام المرشد الإيراني بتعيين محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل، ليتولى مهام الرئاسة، حتى يتم انتخاب رئيس إيراني جديد.