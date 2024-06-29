أسانسير الزمن الجميل وانقطاع الكهرباء.. عندما يبدع الأجداد في الصناعة بدلا من الموت اختناقا داخل صندوق مظلم

أصبح ركوب الأسانسير، مغامرة محفوفة بالمخاطر، تبدأ وتنتهي بنطق الشهادتين مع الخروج منه قبل انقطاع الكهرباء وفقًا لخطة تخفيف الأحمال، خاصة في ظل عدم الإلتزام بالساعة المحددة لـ قطع الكهرباء في بعض المناطق.

وتزايدت حالة الرعب من ركوب الأسانسير، مع تداول أخبار حالات الوفاة اختناقًا أو سقوطًا في بئر الأسانسير حال محاولة الخروج من هذه الصناديق المعدنية المغلقة، في محاولة لاستنشاق الهواء.

لقطة من فيلم الباب المفتوح وأسناسير زمان

انتبهت أثناء مشاهدة فيلم “الباب المفتوح”، لتصميم أسانسير الزمن الجميل، فهو مصنوع من الخشب ومفتوح في كل اتجاه، تحسبًا لحالات قطع الكهرباء أو حدوث غارة مثلا في ذلك التوقيت، حيث يمكن لمن داخل الأسانسير التنفس بسهولة أو القفز منه إلى الخارج.

هذا الأسانسير البسيط سوف تجده ما زال صامدًا في بعض العمارات الفخمة القديمة بمنطقة وسط البلد والزمالك ومصر الجديدة وجاردن سيتي وأيضًا بورسعيد والإسكندرية، ورغم الخوف من ركوبه أحيانًا، إلا أنه من الواضح أن الأجداد كانوا يصنعون كل شيء بطريقة صحيحة ويعملون حسابًا لكافة الاحتمالات، خاصة أن المصعد أو الأسانسير تاريخيًا تعود إلى الحضارة الفرعونية القديمة، حيث تم تصميم وسائل لنقل الأحجار إلى قمم الأهرامات.

هل يمكن طرح فكرة إعادة هذا التصميم للأسانسير في ظل أزمة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، تلافيًا لفقد أرواح أخرى داخل هذه الصندوق المعدني الخانق؟

قال بعض الأهالي من الزمن الجميل: “الأسانسير الكابينة عبارة عن معدن قديم من الستينات وعلشان العمارة 12 دور فهو مقفل ولكن به فتحتين شبكة للتهوية، كما أن الباب الخارجى حديد وبه شُراعة بطول الباب زجاج سهل الكسر، وأيضا الباب الداخلى ضرفتين نصهم زجاج، ولذلك عند قطع الكهرباء ممكن فتح الباب الداخلى لزيادة التهوية”.

وأضافوا: “زمان كان فيه براح في السلم، لكن دلوقتي المباني بيستغلوا اي مساحة، والأسانسير زي علبة السردين الناس تتحشر فيه”.

ويمكن تنفيذ هذه الفكرة حاليًا عن طريق ما يسمى “بانوراما” مثل التي في المولات الكبرى، فيما يقول متخصص، إنها مكلفة جدًا، كما أن الكود المصري للمصاعد وهو “الأوروبي” يعتبرها غير آمنة، لأن الأسانسير يكون في بئر السلم.

اسانسير زمان وانقطاع الكهرباء

معلمة كفر الشيخ وعازف الساكسفون وأزمة قطع الكهرباء

قبل ساعات، لقيت معلمة من محافظة كفر الشيخ تدعى همت مصطفى مصرعها، أثناء محاولة إخراجها من الأسانسير المتعطل بسبب انقطاع الكهرباء، حيث سقطت بين الطابقين الثاني والثالث، ما أدى لإصابتها بجروح أودت بحياتها.

ومن الوقائع الشهيرة أيضًا نتيجة انقطاع الكهرباء، مصرع عازف الساكسفون السكندري محمد علي نصر، إثر سقوطه في بئر الأسانسير، بعد موقف بطولي تمثل في إنقاذ أم وطفليها.

الحكومة تتعهد بإنهاء أزمة قطع الكهرباء نهاية 2024

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الثلاثاء الماضي، اعتذار الحكومة للشعب المصري عن انقطاع الكهرباء، وأكد أن الأزمة الحالية ليست في توليد أو نقل الطاقة، بل في تدبير الوقود، ووعد بأن يتم حل أزمة الكهرباء بالكامل بنهاية العام الجاري.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن خطة الحكومة لتخفيف أزمة انقطاع الكهرباء تشمل إنفاق مليار دولار على تحسين شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى التعاقد على شحنات من المازوت تبلغ 300 ألف طن بتكلفة 180 مليون دولار، والتي ستصل هذا الأسبوع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، ما أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء إلى حوالي 36 جيجاوات في اليوم، كما أوضح أن مصر توقفت عن تصدير الكهرباء منذ 3 سنوات بسبب زيادة حجم الاستهلاك المحلي.