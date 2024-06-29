الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارتين على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية،اليوم السبت، غارتين على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام حي المخفية في مدينة نابلس، أطلق الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، كما انتشرت آليات الاحتلال الإسرائيلي في عدة شوارع داخل الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الفندقومية جنوب جنين، واقتحم الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بعدد من الآليات، وداهم الاحتلال عدة منازل داخل جنين، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة "أبو خضرة" بمنطقة اليرموك بجوار ملعب نادي الجزيرة في قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 37،765 شهيدا، كما تزايد عدد المصابين الفلسطينيين إلى أكثر من 86،429 مصابا.