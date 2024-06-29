إيران.. جليلي يتقدم على بزشكيان بعد فرز أكثر من 8.3 مليون صوت في انتخابات الرئاسة

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أن المرشح الرئاسي الإيراني سعيد جليلي يتقدم على المرشح مسعود بزشكيان بعد فرز أكثر من 8.3 مليون صوت في انتخابات الرئاسة الإيرانية.

وحسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بلغت حوالي 40 في المئة.

ومنذ قليل، أعلن إعلام إيراني، أن سيارة تحمل صناديق انتخابية تعرضت للاستهداف في إقليم "سيستان بلوشستان"، ونتج عن تلك الهجوم مقتل اثنين من أفراد الأمن الإيراني.

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وانتهى التصويت مساء أمس الجمعة، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، وأوضحت أن التصويت مستمر في الفروع التي لا يزال فيها الأشخاص متواجدين.