كوبا أمريكا 2024| منتخب البرازيل ينعش آمال تأهله لربع النهائي باكتساح باراجواي

حقق منتخب البرازيل، اليوم السبت، فوزًا عريضًا على باراجواي برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليجيانت ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

سيطر منتخب البرازيل على مجريات اللعب، ودخل اللقاء بقوة هجومية، حتى نجح لاعبوه في تسجيل 3 أهداف في شوط المباراة الأول.

شهد الشوط الأول إهدار ركلة جزاء من لوكاس باكيتا لاعب المنتخب البرازيلي في الدقيقة 31.

مباراة البرازيل ضد باراجواي

وصحح باكتيا خطأه بصناعة الهدف الأول لزميله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 35.

وأضاف سافيو موريرا الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يعود فينيسيوس ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني، قلص عمر الدريتي الفارق لصالح منتخب أوروجواي بهدف في الدقيقة 48 بتسديدة صاروخية.

وسجل لوكاس باكيتا رابع الأهداف في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه أدريان كوباس لاعب منتخب باراجواي في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز، أنعش منتخب البرازيل آمال تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب البرازيل رصيده إلى 4 نقاط في وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات كوبا أمريكا 2024، خلف منتخب كولومبيا المتصدر بـ6 نقاط، الذي بدوره حسم تأهله إلى ربع النهائي، بينما تذيل منتخب باراجواي الترتيب بلا نقاط.