حصاد البيئة في أسبوع| نفوق حوت «كوفييه».. غرق لنش سياحي بمحمية وادي الجمال وإنقاذ الطاقم.. استكمال مراحل مسابقة «كلنا فايزين» لجمع وفصل المخلفات

أبرز إنجازات وأنشطة البيئة خلال الأسبوع الماضي، يتمثل في استعراض تقرير معاينة حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم.

أكدت وزيرة البيئة، بأن النظام المطبق في إدارة الزيارات لمواقع الغوص في البحر الأحمر يعتمد على خبرات اطقم اللنشات ومعرفتهم بطبيعة السواحل ومناطق تواجد الشعاب المرجانية ومسارات الإبحار.

وفي إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لمتابعة حادث غرق اللنش "اكزوست" بمحيط منطقة سطايح بالبحر الأحمر، لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الحادث وتقييم حجم وطبيعة الأضرار البيئة التي قد تكون لحقت بالموارد الطبيعية نتيجة الحادث.

فقد استعرضت وزيرة البيئة التقرير الذي ورد إليها من فريق محميات البحر الأحمر والمعنى بمتابعة الحادث، والذى تضمن ما أفاد به طاقم اللنش والمجموعة السياحية التي كانت على اللنش وقت وقوع الحادث

تبين بان اللنش تعرض أثناء الإبحار بالمياه المفتوحة لتسرب لمياه البحر إلى داخله نتيجة حدوث فتحة بالبدن نتجت عن ارتطام اللنش بقوة بسطح الماء بسبب ارتفاع الأمواج التي كانت سائدة وقت وقوع الحادث

وهو ما تطلب سرعة إخلاؤه من الركاب باستخدام اللنشات الصغيرة التي ترافق اللنش وكذلك بطلب المساعدة من اللنشات القريبة باستخدام اجهزة الاتصال اللاسلكية، وهو ما تحقق بالفعل بإتمام عملية إنقاذ الركاب بشكل كامل ودون تعرض أي منهم للخطر.

وأوضحت فؤاد أن تقرير الصادر من الفريق الفنى أكد أن اللنش أستمر شبه طافي على سطح الماء لعدة ساعات الى ان دفعته الأمواج والتيارات البحرية لمنطقة سطايح الواقعة داخل نطاق محمية وادى الجمال، والتي غرق بنطاقها بشكل كامل بمنطقة يقدر عمقها بمئات الأمتار وبعيدا عن مناطق الشعاب المرجانية بمسافة تزيد عن 2 كيلومتر.

وقد قام فريق المحميات بمتابعة محيط منطقة غرق اللنش "اكزوست" لم يتبين لهم وقوع أي شكل من أشكال التلوث بنطاق المحمية حتى تاريخه

وأوضحت البيئة أنه يقوم فريق العمل حاليا بمتابعة منطقة الغرق وبتقييم حالة بيئة الشعاب المرجانية بمسار إبحار اللنش قبل الحادث للتحقق من صحة المعلومات التي أدلى بها طاقم اللنش والتأكد من عدم حدوث اصطدام اللنش بمناطق الشعاب المرجانية.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بغرق مركب سفاري يدعى ايكوزوست بمنطقة سطايح جنوب شرق مرسى علم بمحمية وادي الجمال، واصطدامه بالشعاب المرجانية مما أدى إلى حدوث ثقب في بدن اللنش أدى إلى غرقه، ووجهت وزيرة البيئة بسرعة إعداد التقرير النهائى بعد معاينة مركب السفارى من فريق ومن غرق اللنش إلى الحوت النافق. وأكدت وزارة البيئة أنه لا داعى للقلق تجاه هذا الموضوع ... الحيتان لا تمثل خطورة على الإنسان.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لدفن الحوت النافق الذي تم العثور عليه بأحد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي بالبحر المتوسط وفق الأساليب الصحية الآمنة وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكانت وزارة البيئة قد تلقت من خلال الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بلاغ بالعثور علي حيوان بحري نافق بشاطئ خاص بأحد القرى السياحية بالبحر المتوسط وفور تلقي البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة من المختصين لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

أوضحت وزيرة البيئة أن المعاينة أسفرت عن أن الحيوان النافق هو حوت من نوع كوفييه ذو منقار هو من الأنواع الشائعة بالبحر المتوسط والغير مهددة بالانقراض.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الحوت النافق في حالة تحلل كامل يصعب معه تحديد سبب ظاهري للنفوق سوي تهتك فى منطقة أسفل الرأس، مما يرجح أن عملية النفوق تمت في المياه العميقة منذ أكثر من ١٥ يومًا ودفعت به التيارات البحرية على الشواطئ المصرية، مشيرة إلى أن مثل تلك الأنواع من الحيتان تسير في مجموعات داخل المياه العميقة في البحر المتوسط للحصول على الغذاء وكثيرا ما يضل أحد الأفراد من القطيع للبحث عن الغذاء في أماكن أخرى فيقع في مياه ضحلة تعرضه للاصابة من قاع صخري او احد المراكب أو وصوله لمنطقة لا يتوفر فيها الغذاء لفترة طويلة مما يجعله معرض للنفوق في حالة انفصاله عن القطيع، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لدفن الحوت دفنا امنا تحت إشراف فريق متخصص.

مسابقات وزارة البيئة

أعلنت وزيرة البيئة تعلن استكمال مراحل مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات بأحياء السيدة زينب والمطرية بالقاهرة، وذلك بمنطقة قلعة الكبش بحي السيدة زينب، بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومنطقة مربع السعادة بحي المطرية، بالتعاون مع شركة انفيروماستر للخدمات البيئية، وذلك بمشاركة ١٨ فريقا، وبالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة.

وقد قام الشباب المشاركين بتجميع ما يقرب من ٤كيلو كانز، و١٥ كيلو من الزجاجات المصنوعة من الزجاج، ٢١كيلو من الزجاجات البلاستيك، و١٢كيلو ورق كارتون، و٤٠ كيلو قمامة مختلطة، وتم العمل على فرزها وفصلها بشكل صحيح.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد اعلنت عن انطلاق، أولى فعاليات المسابقة " من حى باب الشعرية وقد تم استكمال باقى مراحلها، موضحة أنه سيتأهل إلى المرحلة النهائية 3 فرق (فريق واحد من كل منطقة)، وتتضمن آليات المسابقة تحديد الفائزين من خلال احتساب عدد من النقاط نقطة واحدة عن القمامة العادية ( ورق، كرتون، شنط بلاستيك.... الخ )، نقطة عن كل ربع كيلو، ونقطتان للعبوات الزجاجية والعلب، وثلاث نقاط للزجاجات البلاستيكية، وخمس نقاط مع الفصل الصحيح للمخلفات، وخمس نقاط للوزن الأكثر، كما تشمل جوائز المسابقة تقديم جوائز عينية في المرحلة الأولى، وتقديم جوائز مالية في المرحلة النهائية، وتشمل الجائزة الأولى 9 آلاف جنيه، والجائزة الثانية 6 آلاف جنيه، والجائزة الثالثة 3 آلاف جنيه، كما سيتم توزيع ميداليات ( فضية، وبرونزية، وذهبية) للمشاركين فى النهائيات، على ان يتم تسليم الجوائز النهائية وتسليم كأس البطولة النهائية إلى الفريق الفائز الأول.

inbound6977107324109452739

inbound4841549461173133930

inbound1796210546938169929

inbound8492389973984814226