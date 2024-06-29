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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| منتخب البرازيل يصعق باراجواي بثلاثية في الشوط الأول

مباراة البرازيل ضد
مباراة البرازيل ضد باراجواي
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صعق منتخب البرازيل، باراجواي بثلاثية نظيفة خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أليجيانت ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

سيطر منتخب البرازيل على مجريات اللعب، ودخل اللقاء بقوة هجومية، حتى نجح لاعبوه في تسجيل 3 أهداف.

شهد الشوط الأول إهدار ركلة جزاء من لوكاس باكيتا لاعب المنتخب البرازيلي في الدقيقة 31.

وصحح باكتيا خطأه بصناعة الهدف الأول لزميله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 35.

وأضاف سافيو موريرا الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يعود فينيسيوس ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 45+5.

كوبا أمريكا 2024

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

يحتل منتخب البرازيل وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد نقطة واحدة، خلف كولومبيا المتصدر، بينما يأتي منتخب باراجواي في المركز الرابع والأخير بلا نقاط.

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