اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال خلال اقتحام حي المخفية بنابلس

اندلعت مواجهات عنيفة،اليوم السبت، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام حي المخفية في مدينة نابلس، أطلق الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، كما انتشرت آليات الاحتلال الإسرائيلي في عدة شوارع داخل الحي.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الفندقومية جنوب جنين، واقتحم الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بعدد من الآليات، وداهم الاحتلال عدة منازل داخل جنين، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب 10 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة "أبو خضرة" بمنطقة اليرموك بجوار ملعب نادي الجزيرة في قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

حلقت طائرات إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" في حي الدرج، وعلى ارتفاعات منخفضة بالتزامن مع تحليق مستمر لطائرات استطلاع مسيرة.

كما نفذت مدفعية الاحتلال قصف عنيف ومتواصل على حي الشجاعية وشرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.